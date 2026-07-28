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La bimba di 3 mesi rimasta bloccata in auto, la scoperta di un vigile fuori servizio a Lecco: com’è scattata la chiusura centralizzata

28 Luglio 2026 - 14:22 Giovanni Ruggiero
Bimbo nel seggiolino dell'auto
Bimbo nel seggiolino dell'auto
Il meccanismo automatico ha colto di sorpresa i genitori. Il padre della piccola aveva messo le chivi nel cruscotto.
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A Lecco una bambina di appena tre giorni è rimasta intrappolata in un’auto parcheggiata, ma è stata tirata fuori in tempo grazie a un’agente della polizia locale che si trovava lì per caso, fuori servizio. È successo ieri pomeriggio, verso le 16. La donna ha visto un ragazzo correre verso di lei fuori di sé, urlando «aiuto, aiuto. La bambina è chiusa nell’auto». L’uomo era andato a riprendere la compagna e la piccola, dimesse da poco dall’ospedale.

Come è scattata la chiusura centralizzata dell’auto

La dinamica è quasi banale, ed è proprio questo che l’ha resa pericolosa. Il papà aveva messo le chiavi nel cruscotto e sistemato l’ovetto con la neonata sui sedili, poi ha caricato le valigie nel bagagliaio. Nel richiuderlo, è scattata la chiusura centralizzata, con la bambina rimasta sola dentro l’abitacolo. Con il caldo di questi giorni e un’auto ferma da un po’, il rischio si è fatto concreto in pochi secondi. L’agente ha allertato subito la centrale operativa e nel frattempo ha provato a tranquillizzare i genitori, entrambi stranieri e sotto choc. Sono arrivate una pattuglia della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno rotto un deflettore per aprire l’auto e liberare la piccola, poi portata in ospedale in ambulanza per un controllo. Le sue condizioni, riferisce l’Ansa, sono buone.

Foto di Alexander Grey su Unsplash

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