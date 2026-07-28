Con la pasta fresca, con lo spritz. Il varano di Montichiari non è stato ancora trovato: ma i cittadini ci scherzano su con meme e IA

Il lucertolone avvistano nelle campagne della bassa bresciana continua ancora a ingannare le forze dell'ordine che da giorni lo cercano con tanto di droni. Intanto il sindaco ha emesso un'ordinanza nell'area in cui era stato avvistato

Non lo hanno ancora trovato. E lui, un varano, lungo circa un metro e mezzo, che potrebbe pesare ben 20 chili, tiene in scacco tutta Montichiari, nel bresciano. Il sindaco Marco Togni ha vietato con un’ordinanza per 10 giorni il transito (a piedi e in bicicletta) e la sosta nella zona nord-est del territorio comunale, solitamente frequentata da runner e passeggiatori. In quell’area il lucertolone esotico, avvistato nelle campagne della bassa bresciana, dovrebbe esser ancora a piede, o meglio zampa libera. Il primo a vederlo è stato Dhanoa, contadino di origini indiane addetto all’irrigazione. Il suo datore di lavoro non gli credette. «Figurati se c’è un varano nel mio campo», gli aveva risposto. Allora lui, vedendo l’animale per la seconda volta, ha tirato fuori lo smartphone e lo ha fotografato.

Varano superstar (il sindaco lo chiama “lo zio”)

Nonostante la foto sia stata confermata come autentica e georeferenziata dagli esperti, del grosso rettile si sono perse le tracce dopo l’ultimo avvistamento ufficiale nella notte tra il 17 e il 18 luglio. C’è chi giura di aver sentito strani fruscii, chi segnala pollai dimezzati, ma il moderno Loch Ness della provincia bresciana sembra essere svanito nel nulla. Ogni mattina all’alba la Polizia provinciale alza in volo droni termici. L’impresa è complessa: essendo un animale a sangue freddo, la sua temperatura corporea si adegua a quella dell’ambiente, rendendo difficile il rilevamento se non in presenza di forte contrasto termico. Si ritiene che il rettile si trovi ancora all’interno dell’area di 300.000 metri quadri tra i comuni di Montichiari e Calcinato. Nutrie, conigli e topi la sua fonte di sostentamento. «Gli esperti ritengono sia un esemplare cresciuto in cattività – ha dichiarato il sindaco a Repubblica – abituato all’uomo ma in grado di procacciarsi il cibo da solo. L’ordinanza serve a tutelare l’incolumità pubblica: non vorrei mai che lo ‘zio’ (così lo ha ribattezzato ironicamente) morda qualcuno. Potrebbe avere tossine velenose nei denti. Se lo avvistate, non avvicinatevi e chiamate il 112».

Un meme con il sindaco di Montichiari

I meme: il lucertolone in piscina o davanti a un pirlo

Nel frattempo, mentre le forze dell’ordine perlustrano le campagne, e gli agricolotori sono in allerta i cittadini la prendono con ironia. In rete, grazie all’intelligenza artificiale, è un pullulare di meme e locandine commerciali dedicate al varano. Come ricostruisce il Giornale di Montichiari l’esemplare viene immortalato mentre prende il sole in piscina, aspetta una pizza o sorseggia un pirlo (il tipico aperitivo bresciano) in piazza. A rilanciare le immagini anche Orgoglio Bresciano, tra i primi a seguire la vicenda.

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Cosa rischia il proprietario del varano (se sarà individuato)

Il Varanus salvadorii è un animale di cui è severamente vietata la detenzione in Italia, e l’abbandono (o la fuga priva di denuncia) di una specie simile comporta sanzioni pecuniarie e penali gravissime.

(fonte copertina Il varano al Vibes cafe 2.0 di Montichiari)