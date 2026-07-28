Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia: «Un sogno che si avvera»

Dopo 14 anni si chiude ufficialmente l'era di Deschamps. L'ex stella di Juventus e Real Madrid torna in panchina dopo cinque anni

Mentre la Nazionale italiana si ritrova impantanata nella scelta del nuovo commissario tecnico, la Francia annuncia il proprio allenatore. Sarà Zinedine Zidane a guidare i transalpini. La notizia era nell’aria e se ne parlava da settimane, ora è arrivata anche l’ufficialità. L’ex stella di Juventus e Real Madrid, campione del mondo con la Francia nel 1998, torna in panchina cinque anni dopo l’esperienza proprio con i Blancos. Ha firmato un contratto per quattro anni, fino al Mondiale 2030.

Finita l’era di Deschamps

Dopo 14 anni, la Francia volta pagina. Finisce l’era di Didier Deschamps dopo il quarto posto nell’ultimo Mondiale. L’annuncio del presidente della Federazione francese Diallo: «Contratto in vigore dall’1 agosto e fino al 2030». Per Zidane è «un sogno che si avvera»: ha sempre considerato la panchina della Francia come il traguardo ideale della propria carriera da allenatore. L’ex allenatore del Real Madrid ora assume la guida del Paese che ha capitanato alla vittoria del Mondiale e del Campionato Europeo.

Francia e Germania reagiscono alla delusione del Mondiale

Erano due delle nazionali che sono uscite più deluse dall’ultimo Mondiale. La Francia si è piazzata quarta, ma era stata considerata la grande favorita per tutto il torneo grazie alla grandissima dose di talento a disposizione. La Germania, addirittura, è stata eliminata ai sedicesimi di finale dal Paraguay. Entrambe hanno deciso di voltare pagina. I transalpini hanno salutato un progetto ultradecennale per aprirne un altro con una leggenda del proprio calcio, Zidane. La Germania ha convinto a tornare in panchina uno degli allenatori che ha fatto meglio negli ultimi anni, con Borussia Dortmund e Liverpool: Jurgen Kloop. E l’Italia, che al Mondiale neanche si è qualificata? Sperava di poter rispondere con un nome altisonante come Ancelotti o Guardiola, ma ha incassato due rifiuti. Anzi, la Figc si ritrova costretta a cercare qualcuno disposto ad accollarsi una situazione nebulosa, a tutti i livelli. Francia e Germania insegnano, anche grazie a due nazionali sicuramente più appetibili rispetto a quella italiana, mentre la Figc rischia di nuovo di non seguire la lezione.