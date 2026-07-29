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Addio Franco Baresi, eccolo nel 2021 con Vieri e Ferrara a presentazione Orari invernali Trenitalia – Il video

29 Luglio 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 29 luglio 2026 Si è spento all'età di 66 anni Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio italiano. Con i rossoneri è stato più volte campione d’Europa e del Mondo. In azzurro, è l’unico giocatore ad aver ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai Mondiali. Nel 2021 ha partecipato con Ciro Ferrara, Bobo Vieri, Nicola Berti e il pilota Ducati Michele Pirro alla presentazione dell'offerta invernale 2022 di Trenitalia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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