Addio Franco Baresi, eccolo nel 2021 con Vieri e Ferrara a presentazione Orari invernali Trenitalia – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 29 luglio 2026 Si è spento all'età di 66 anni Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio italiano. Con i rossoneri è stato più volte campione d’Europa e del Mondo. In azzurro, è l’unico giocatore ad aver ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai Mondiali. Nel 2021 ha partecipato con Ciro Ferrara, Bobo Vieri, Nicola Berti e il pilota Ducati Michele Pirro alla presentazione dell'offerta invernale 2022 di Trenitalia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev