Addio alla leggenda del calcio Franco Baresi. Nel 2021 Milano lo omaggiò con l'Ambrogino d'Oro – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 29 luglio 2026 Si è spento all'età di 66 anni Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio italiano. Con i rossoneri è stato più volte campione d’Europa e del Mondo. In azzurro, è l’unico giocatore ad aver ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai Mondiali. Nel dicembre del 2021, la città di Milano ha voluto omaggiare il suo eterno campione conferendogli l'Ambrogino d'Oro. Comune Milano – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev