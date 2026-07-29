La Russa: Su femminicidio Vannacci fa errore clamoroso, destra ha sempre avuto rispetto per donne – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2026 "Non capire che davanti a un fenomeno eclatante come l'altissimo numero di donne uccise da chi dice di amarle, non basti richiamarsi alle leggi esistenti ma bisogna creare un reato tipico, oltre che una pena pesante, questo diventa un fatto di comunicazione, un messaggio. Non averlo capito è un errore clamoroso, anche perché non appartiene alla destra, la destra ha sempre avuto rispetto per la figura della donna, questo è sempre stato uno dei capisaldi della destra". Lo ha detto il Presidente del Senato durante la tradizionale cerimonia del Ventaglio con la Stampa parlamentare. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev