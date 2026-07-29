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La Russa: Meloni al Colle piacerebbe a gran parte degli elettori del centrosinistra – Il video

29 Luglio 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2026 "Meloni al Colle è un tabù per chi è abituato a occupare i ruoli dello Stato con argomenti pretestuosi. Poi se la Meloni lo voglia fare… non ci pensa nemmeno allo stato. Ma permettete che io dica che se un giorno ci pensasse sarebbe un grande vantaggio per gli italiani, dopo un grande Presidente come Mattarella una grande Presidente come Meloni. Prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori del centrosinistra". Lo ha detto il Presidente del Senato Ignazio La Russa durante la cerimonia del Ventaglio a Palazzo Madama. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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