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La Russa: Non sono favorevole agli indulti, ma vicino a chi soffre in carcere – Il video

29 Luglio 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2026 "Sono andato più volte a trovare il mio amico Gianni, a Rebibbia, e avevo detto che mentre non sono favorevole a indulti, lo sono all'ipotesi di allungare i giorni che vengono concessi per la buona condotta, se non sono stati accenni di attacco alla penitenziaria. Non mi sembrava un'eresia. Il governo mi ha detto che la strada è migliorare e aumentare i luoghi di detenzione e che non vogliono norme tampone, ma affrontare il problema radicalmente. Non posso che esprimere la mia vicinanza a chi, pur colpevole, in un periodo come questo ha tutto il diritto di chiedere che si tenga conto della sofferenza aggiuntiva che questo comporta". Lo ha detto il Presidente del Senato Ignazio La Russa durante la cerimonia del Ventaglio a Palazzo Madama. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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