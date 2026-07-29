Milan smentisce la morte di Franco Baresi. Eccolo nel 2017 a evento solidarietà con Javier Zanetti – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 29 luglio 2026 "AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento". Lo scrive il Milan, in una nota pubblicata su X, dopo la notizia della morte del campione di calcio. Ecco quando nel 2017 partecipò con l'ex giocatore dell'Inter Javier Zanetti all'evento dedicato a sport e disabilità, "Crazy fo football", a Palazzo Pirelli, Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev