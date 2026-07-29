Noli, borraccia a pagamento in spiaggia: è polemica sul “refill” a 1 euro

La replica del titolare al Corriere: «Lo facciamo per ridurre la plastica»

Scoppia la polemica sui prezzi estivi a Noli, nel Savonese. A far discutere è la segnalazione del turista Enzo Guerra, che ha condiviso sui social la fotografia di un cartello esposto presso lo stabilimento “Al Chiosco”, in Lungomare Marconi: 1 euro per riempire la propria borraccia con acqua potabile. Del caso ne parla anche il Corriere della Sera.

La replica: «Lo facciamo per ridurre la plastica»

Il turista ha raccontato di essersi prima stupito per il costo del servizio spiaggia — inizialmente preventivato a 100 euro per due lettini e un ombrellone, e poi sceso a 80 dopo le sue perplessità — e di essere poi rimasto senza parole di fronte al listino per il refill dell’acqua. Non tarda ad arrivare la replica della struttura. Il titolare, Giovanni Riccio, difende la scelta spiegando che si tratta di una misura legata alla sostenibilità: «Proviamo da anni a ridurre l’impatto della plastica. In passato utilizzavamo il tetrapak, ora non più gestibile, quindi abbiamo optato per questa soluzione. Sarebbe bastato chiedere chiarimenti sul funzionamento del servizio».

(Foto di Bluewater Sweden su Unsplash)