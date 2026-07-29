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Nordio su Delmastro: Caso Minetti non ha insegnato cautela su notizie poi rivelatesi frottole – Il video

29 Luglio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2026 "Mi riesce sempre difficile, soprattutto dopo il caso Minetti, rispondere a delle domande fondate su agenzie di stampa più o meno corrette, il caso Minetti dovrebbe insegnare cautela nel fidarsi notizie poi rivelatesi frottole", lo ha detto il Ministro della Giustizia Nordio durante il Question Time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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