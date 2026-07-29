Origine del Covid, Fauci invoca il quinto emendamento e non risponde in audizione al Senato Usa – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 29 luglio 2026 L’immunologo Anthony Fauci, consulente della Casa Bianca ai tempi del Covid-19, ha invocato il quinto emendamento durante l’audizione alla Commissione per la sicurezza interna del Senato Usa, presieduta dal repubblicano Rand Paul e convocata per fare luce sulla pandemia e in particolare sull’origine del virus. Us Senate – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev