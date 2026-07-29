Sanchez su moglie e fratello accusati di corruzione: Persone integre, fiducia in appello – Il video

(Agenzia Vista) Madrid, 29 luglio 2026 "«Evidentemente Begoña Gómez è mia moglie e David Sánchez è mio fratello. Ma sono Begoña Gómez e David Sánchez. Sono due persone che durante tutta la loro vita non hanno fatto altro che lavorare, formarsi." Così il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez durante una conferenza stampa al Palazzo della Moncloa. Courtesy: La Moncloa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev