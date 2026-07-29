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Tajani: Roma capitale della pace, Italia centrale per diplomazia dell'intero Medio Oriente – Il video

29 Luglio 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2026 "Per quanto riguarda la nostra azione di governo l'Italia è sempre più protagonista. Roma, in questa stagione è capitale di pace. Il 28 e il 29 si svolgerà un importante evento promosso soprattutto dall'Arabia Saudita che presiederò insieme al ministro degli esteri di Riad. Un grande progetto per dar vita ai 'due popoli e due stati', che permetta cioè al popolo palestinese finalmente di avere uno Stato che riconosca Israele e sia riconosciuto da Israele. Poi il 4 di agosto si svolgeranno i colloqui tra Israele e Libano proprio qui a Roma, a dimostrazione che la nostra capitale è stata scelta dagli altri perché è un luogo di pace. Questi due importantissimi eventi che si svolgeranno a Roma, dimostrano la centralità del governo italiano, dimostrano quanto l'Italia sia protagonista in politica estera e dimostrano quanto l'Italia possa fare per costruire la pace in Medio Oriente". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della firma dell'accordo quadro tra Maeci e Unioncamere alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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