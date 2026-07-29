Trump scherza al funerale di Graham: Amato da tutti… beh non proprio, ma suonava bene – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 29 luglio 2026 "Ma non importa quanto le cose si scaldassero a Washington, praticamente a tutti, repubblicani o democratici, piaceva Lindsey. Beh, non proprio a tutti… ma suona bene! Non a tutti. Era un osso duro, sapete? Devo essere… devo deviare un secondo da questo: era un osso duro, Arlen. Ma era fantastico." Così il Presidente degli Usa Donald Trump al funerale del Senatore Lindsey Graham alla Cattedrale Nazionale di Washington. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev