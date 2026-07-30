POLITICAPunti di VistaVideo Applauso per Mattarella al termine del suo intervento a cerimonia Ventaglio con Stampa Parlamentare – Il video 30 Luglio 2026 - 20:45 Redazione (Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2026 L'applauso per il Presidnete della Repubblica Mattarella al termine del suo intervento alla tradizionale cerimonia del Ventaglio con la Stampa Parlamentare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Ai domiciliari (o in comunità private) i tossicodipendenti fino ad 8 anni di carcere. M5s: «Usciranno i black bloc»; FnV: «È il Mondo al contrario» 2. Di Maio torna alla Camera da rappresentante Ue nel Golfo e incassa gli elogi bipartisan. E lui loda Giorgia Meloni 3. Conte riponde a Grillo, l’eterno ritorno del comico contro il M5s: l’accusa sul tradimento «di chi ha smesso di ascoltare». La frecciata al veleno dell’ex premier 4. Rai, la maggioranza accelera sulla riforma. E le opposizioni temono le mosse di Calenda 5. Sondaggio Swg, calano Schlein e Conte: Vannacci incalza Forza Italia. Male Renzi, spunta «Ora!» di Boldrin: i dati prima dello stop di agosto