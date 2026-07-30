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Applauso per Mattarella al termine del suo intervento a cerimonia Ventaglio con Stampa Parlamentare – Il video

30 Luglio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2026 L'applauso per il Presidnete della Repubblica Mattarella al termine del suo intervento alla tradizionale cerimonia del Ventaglio con la Stampa Parlamentare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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