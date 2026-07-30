Grillo nel 2021 su Draghi: Mi aspettavo il banchiere di Dio, mi sono trovato davanti un grillino – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2026 “Mi aspettavo il banchiere di Dio… invece mi sono trovato davanti un grillino. Mi chiama elevato… io lo chiamo supremo, ha anche il senso dell’umorismo, non me lo aspettavo. Aspettiamo prima di giudicare, prendiamo tempo e non traiamo conclusioni affrettate, il momento è molto confuso”. Così Beppe Grillo nel 2021 dopo l’incontro con Mario Draghi, in occasione delle consultazioni prima della formazione del Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev