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Mattarella: Ostacolare la libertà di stampa è un vulnus recato a tutti noi – Il video

30 Luglio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2026 "Ho più volte segnalato come libertà, informazione, democrazia, siano co-essenziali. I giornalisti sono testimoni dei fatti. Quando questo compito viene impedito od ostacolato, non si tratta di aggressioni a singoli professionisti bensì di un vulnus recato a tutti noi perché la libertà è un bene indivisibile. Come osserva il Rapporto della Commissione Europea sullo Stato di diritto, rivolgendosi a numerosi Paesi membri, tra cui l’Italia, va garantita “la libertà di stampa, tenendo conto delle norme europee sulla protezione dei giornalisti”. Come lei ha ricordato, si è, nel frattempo, presentata una questione più generale: quella che riguarda l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella generazione delle notizie. È un tema che avete segnalato anche recentemente", lo ha detto Mattarella alla cerimonia del Ventaglio al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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