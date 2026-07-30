Mattarella: Presidente Repubblica estraneo a dialettica tra forze politiche – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2026 “Nelle Camere i rispettivi Presidenti sono organi di garanzia, ricoperti comunque da esponenti politici. Diversa è la posizione del Presidente della Repubblica, estraneo alla dialettica tra le forze politiche: diverso è quindi il carattere di questo incontro, nato, a suo tempo, con i quirinalisti come occasione di scambio di auguri per la pausa estiva e sostituito, ventiquattro anni fa, dalla cortese consegna del Ventaglio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo i giornalisti accreditati e l’Associazione stampa parlamentare al Colle durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev