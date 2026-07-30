Mattarella riceve Ventaglio da Stampa Parlamentare. L'opera realizzata da Piero Malatesta Piano – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2026 Si è svolta al Palazzo del Quirinale la tradizionale cerimonia di consegna del "Ventaglio" al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte del Presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare, Alfonso Raimo, alla presenza dei componenti del Consiglio direttivo, degli aderenti all’Associazione, dei direttori di quotidiani e di agenzie di stampa, dei giornalisti accreditati al Quirinale e dei responsabili della Federazione Nazionale della Stampa e dell’Ordine dei Giornalisti. L'opera è realizzata da Piero Malatesta Piano, allievo dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, vincitore del concorso indetto dall'Associazione Stampa Parlamentare, di concerto con l'Accademia di Belle Arti di Roma. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev