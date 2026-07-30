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Mattarella: Tensioni elettorali intempestive non tolgano attenzione ai problemi – Il video

30 Luglio 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2026 "Naturalmente mi auguro costantemente che la vita politica interna del nostro Paese si svolga nel reciproco rispetto; senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e, a mio avviso, anche controproducente". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale. "Mi auguro che le tensioni elettorali – ancora, per la verità, piuttosto intempestive – non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni", ha aggiunto. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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