Uso IA per sicurezza, Magi (Più Europa): Servono garanzie su privacy e dati biometrici – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2026 "I sistemi di intelligenza artificiale applicati alla sicurezza, alle attività di polizia, sono efficacissimi, sono estremamente potenti. Per questo è necessario che si tenga un equilibrio molto delicato, ma vitale per la democrazia, tra l'uso di questi sistemi e le garanzie per la libertà del cittadino, per la sua riservatezza, per la sua privacy." Così Riccardo Magi di Più Europa a margine del flash mob delle opposizioni davanti Palazzo Chigi contro il riconoscimento facciale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev