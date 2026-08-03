Treno investe due mucche a Piana Bella, circolazione sospesa e ritardi

450 passeggeri a bordo, tutti illesi. Ritardi per regionali e intercity

Un treno è deragliato a circa un chilometro dalla stazione di Piana Bella, nel Comune di Montelibretti (Roma). A causa della presenza di due mucche sui binari. A bordo c’erano 450 passeggeri. Non si registrano feriti. La circolazione è attualmente sospesa. I treni Regionali e Intercity potranno registrare ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. C’è un un servizio sostitutivo con autobus tra Fara Sabina e Monterotondo.

Il treno che investe due mucche a Montelibretti

Alle 5:50 la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato una squadra in prossimità della stazione di Piana Bella, nel comune di Montelibretti, per prestare assistenza a un treno deragliato a circa un chilometro dalla stazione. Secondo le prime informazioni, il deragliamento sarebbe stato causato dall’investimento di due mucche che si trovavano sui binari. A bordo del convoglio erano presenti circa 450 passeggeri. In seguito all’urto, il convoglio è sviato con le prime due carrozze. Nessuna conseguenza per i circa 450 viaggiatori a bordo e per il personale, tutti rimasti illesi. L’impatto ha provocato danni all’infrastruttura e al treno.

I vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i tecnici di RFI, il personale di Trenitalia e di FS Security. Sono in corso le verifiche delle autorità competenti per individuare il proprietario degli animali. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno che ha proseguito il viaggio verso Roma Tiburtina.