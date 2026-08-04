Cassazione, chi ostacola il parcheggio ai vicini compie un reato: è «violenza privata»

I giudici hanno stabilito che rendere difficile l'uscita di un'auto da un parcheggio è una forma di violenza perché costrunge una persona «a tollerare un comportamento altrui» capace di privarla della libertà di determinazione e di azione

Parcheggiare deliberatamente un’auto in modo da rendere estremamente difficile l’uscita dei veicoli dei vicini non costituisce soltanto una scorrettezza o un semplice disagio: può integrare il reato di violenza privata. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, che ha respinto i ricorsi presentati da quattro imputati e confermato la decisione pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo il 20 ottobre 2025.

Le liti per il parcheggio

La vicenda risale a una prolungata situazione di conflitto all’interno dell’area pertinenziale di un’abitazione, utilizzata come parcheggio. Secondo la ricostruzione accolta nei diversi gradi di giudizio, gli imputati avevano collocato ripetutamente il veicolo a loro disposizione in modo da impedire l’uscita agevole delle automobili di proprietà delle persone offese.

La coppia era stata così costretta a effettuare manovre particolarmente difficoltose e, in alcune occasioni, a spostare una delle proprie auto per poter utilizzare l’altra. Il Tribunale di Agrigento aveva ritenuto i quattro responsabili, in concorso, del reato di violenza privata. La condanna era stata poi confermata in appello.

La difesa: «Era soltanto un disagio»

Davanti alla Cassazione, la difesa aveva sostenuto che la Corte d’appello avesse interpretato in maniera troppo estesa il concetto di costrizione previsto dall’articolo 610 del Codice penale, facendo rientrare nel reato anche un semplice disagio.

Secondo i ricorrenti non sarebbe stata dimostrata una concreta limitazione della libertà delle persone offese. Le difficoltà sarebbero inoltre dipese dalla conformazione del parcheggio, in comproprietà tra le parti, e dalla disposizione delle automobili della stessa coppia, lasciate una dietro l’altra.

Le motivazioni della Cassazione

La Suprema corte ha però giudicato infondati questi argomenti. Per i giudici, la condotta è stata correttamente qualificata come violenza privata, reato che si configura quando una persona viene costretta, attraverso violenza o minaccia, «a tollerare un comportamento altrui» capace di privarla della libertà di determinazione e di azione.

Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda il significato giuridico della violenza. La Cassazione sottolinea che non è necessario un contatto fisico né una minaccia pronunciata esplicitamente. La violenza prevista dalla norma può infatti assumere anche «una forma impropria», realizzata attraverso mezzi anomali utilizzati per esercitare pressione sulla volontà di un’altra persona e impedirle di decidere liberamente. È sufficiente, proseguono i giudici, un comportamento attivo o passivo capace di indurre la vittima, attraverso l’intimidazione, «a fare, tollerare od omettere qualche cosa».

Nel caso esaminato, le decisioni di merito non si erano basate soltanto sulle fotografie dell’area di parcheggio. A sostegno della ricostruzione erano state considerate anche le dichiarazioni concordanti delle persone offese, le testimonianze di chi aveva assistito più volte agli episodi e gli atteggiamenti definiti «irridenti» tenuti dagli imputati nei confronti della coppia.

Le condotte, scrive la Cassazione, erano tutte dirette a rendere «estremamente difficoltosa» l’uscita di uno dei veicoli, imponendo manovre che limitavano la libertà di autodeterminazione tutelata dall’articolo 610 del codice penale.

Condotte sistematiche e protratte nel tempo

La Corte ha respinto anche la richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto. Gli episodi non sono stati considerati occasionali: dalle sentenze precedenti era infatti emersa la sistematicità del comportamento. I giudici hanno definito la condotta «abituale, ostruzionistica, irridente, deliberata e protratta nel tempo». Proprio la reiterazione degli ostacoli ha escluso che il fatto potesse essere ritenuto scarsamente offensivo.

Nessuna apertura neppure sulle attenuanti generiche. La Corte d’appello aveva rilevato l’assenza di elementi positivi che potessero giustificare una riduzione della pena e aveva evidenziato la natura «prepotente e irridente» dei comportamenti, considerati espressione di una persistente volontà di violare la legge penale.