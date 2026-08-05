Canta «Iris» in piazza a Bologna e spunta Biagio Antonacci: il duetto improvvisato. «È successo, sto volando» – Il video

Il momento è stato ripreso in un video diventato virale sui social. Il racconto della cantante Manuela Raduano: «Mi ha riempito il cuore»

Da artista di strada a duettare, almeno per qualche istante, con l’autore della canzone che stava interpretando. È la sorpresa vissuta da Manuela Raduano, giovane cantautrice di Vieste, mentre si esibiva in piazza Maggiore, a Bologna, con la canzone Iris. Tra le persone che si sono fermate ad ascoltarla è spuntato infatti anche Biagio Antonacci, che l’ha accompagnata.

La scena virale sui social

Il momento è stato ripreso in un video diventato virale sui social. Nelle immagini si vede la cantante esibirsi con chitarra e microfono davanti alla basilica di San Petronio. Poco dopo si sente una voce fuori campo, quella di Antonacci, che inizia a cantare il brano insieme a lei.

Il racconto della ragazza

A raccontare l’emozione è stata la stessa cantante sui social. «Ve l’avevo detto: Bologna quest’anno mi ha riempito il cuore. Ho suonato tanto. Ho dato tutto, ogni volta. E quando scegli di metterci tutta te stessa, prima o poi qualcosa torna indietro», ha scritto in un post su Instagram. «Tra le persone che si sono fermate ad ascoltarmi c’è stato anche Biagio Antonacci. Una delle voci italiane più belle e riconoscibili. Un grandissimo autore. Un momento che porto con me e che mi ricorda che i sogni, a volte, iniziano proprio così: in una piazza, con una chitarra e la voglia di non smettere mai di crederci», ha aggiunto. «Ma la cosa più bella è un’altra: ogni giorno quella piazza si riempiva di persone che decidevano di fermarsi. Ad ascoltare. A emozionarsi. A condividere un pezzo di strada con me. E quando succede così spesso, non può essere un caso», prosegue. Poi il ringraziamento al cantautore. «Biagio Antonacci, grazie per la bella persona che sei. E grazie per aver arricchito la musica italiana con la tua arte. Ed io quando potrò, la porterò in giro per il mondo con me. A presto», ha concluso.