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Portici, trovati in casa due cadaveri: sono zia e nipote

07 Agosto 2026 - 15:15 Stefania Carboni
Auto carabinieri lanzo torinese
Auto carabinieri lanzo torinese
Il decesso dei due risalirebbe a diversi giorni fa. La scoperta dopo l'irruzione dei carabinieri
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I carabinieri di Portici, nel napoletano, sono intervenuti stamane in un appartamento di viale Giotto, dove hanno rinvenuto i corpi senza vita di un uomo e una donna. Secondo le prime informazioni, il decesso dei due risalirebbe a diversi giorni fa.

Nessuna pista esclusa

I militari dell’Arma oltre ai rilievi all’interno dell’abitazione stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, per chiarire le cause della morte. Non si esclude nessuna pista.

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