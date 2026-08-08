Camicia con collo all’italiana e niente “risvoltini”: ecco il “Dress Code Meloni” per Palazzo Chigi
Camicie rigorosamente bianche con collo all’italiana, completi doppiopetto blu scuro, guanti candidi e calzini in filato pregiato. Ma soprattutto, un divieto assoluto: guai a chi si presenta con i risvoltini alle caviglie o le sneakers ai piedi. Prende forma tra le stanze del governo il “Dress Code Meloni”, un vero e proprio regolamento di stile e alta moda sartoriale destinato ai commessi di Palazzo Chigi, ovvero chi presidia gli uffici della premier e dei ministri.
Un decreto firmato dal sottosegretario Alfredo Mantovano — svelato da Il Messaggero — regolamenta nei minimi dettagli il guardaroba di ordinanza. L’obiettivo dichiaratosi è adeguare il vestiario alle nuove esigenze di rappresentanza, unendo il rigore dell’eleganza classica a un tocco di orgoglio patriottico. Per chi presidia le stanze del potere, infatti, la giacca a sei bottoni dovrà mostrare un tricolore ricamato sul revers destro e due «vestiti a doppio petto di colore blu scuro completi di giacca a sei bottoni, con due fregi da spalla color argento».
L’elenco dettagliato
Il capitolato per il guardaroba non concede spazio all’improvvisazione e fissa parametri millimetrici: due vestiti a doppiopetto blu scuro con quattro pantaloni con le pences e rigorosamente privi di risvolto, otto camicie bianche in popeline di cotone (peso 120 g/m²), due papillon o foulard in pura seta blu e guanti bianchi e due paia di scarpe nere con tomaia e suola in vero cuoio e otto paia di calzini blu in filo di Scozia.
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Il cambio rispetto al dress code Renzi
Rispetto alla precedente riforma del vestiario firmata da Matteo Renzi nel 2015 — che mirava alla sobrietà riducendo le dotazioni all’essenziale —, la gestione Meloni raddoppia i capi a disposizione e introduce una netta distinzione stagionale. Addio all’abito “quattro stagioni”: la lana dovrà avere una grammatura di 210 g/m² (fresco di lana) per la primavera/estate e salire a 250 g/m² (pura lana vergine pettinata) per i mesi autunnali e invernali.