Camicia con collo all’italiana e niente “risvoltini”: ecco il “Dress Code Meloni” per Palazzo Chigi

Richiesto anche un tricolore ricamato sul revers destro, ma non vale per tutto il personale. Il decreto riportato su Il Messaggero

Camicie rigorosamente bianche con collo all’italiana, completi doppiopetto blu scuro, guanti candidi e calzini in filato pregiato. Ma soprattutto, un divieto assoluto: guai a chi si presenta con i risvoltini alle caviglie o le sneakers ai piedi. Prende forma tra le stanze del governo il “Dress Code Meloni”, un vero e proprio regolamento di stile e alta moda sartoriale destinato ai commessi di Palazzo Chigi, ovvero chi presidia gli uffici della premier e dei ministri.

Un decreto firmato dal sottosegretario Alfredo Mantovano — svelato da Il Messaggero — regolamenta nei minimi dettagli il guardaroba di ordinanza. L’obiettivo dichiaratosi è adeguare il vestiario alle nuove esigenze di rappresentanza, unendo il rigore dell’eleganza classica a un tocco di orgoglio patriottico. Per chi presidia le stanze del potere, infatti, la giacca a sei bottoni dovrà mostrare un tricolore ricamato sul revers destro e due «vestiti a doppio petto di colore blu scuro completi di giacca a sei bottoni, con due fregi da spalla color argento».

L’elenco dettagliato

Il capitolato per il guardaroba non concede spazio all’improvvisazione e fissa parametri millimetrici: due vestiti a doppiopetto blu scuro con quattro pantaloni con le pences e rigorosamente privi di risvolto, otto camicie bianche in popeline di cotone (peso 120 g/m²), due papillon o foulard in pura seta blu e guanti bianchi e due paia di scarpe nere con tomaia e suola in vero cuoio e otto paia di calzini blu in filo di Scozia.

Il cambio rispetto al dress code Renzi

Rispetto alla precedente riforma del vestiario firmata da Matteo Renzi nel 2015 — che mirava alla sobrietà riducendo le dotazioni all’essenziale —, la gestione Meloni raddoppia i capi a disposizione e introduce una netta distinzione stagionale. Addio all’abito “quattro stagioni”: la lana dovrà avere una grammatura di 210 g/m² (fresco di lana) per la primavera/estate e salire a 250 g/m² (pura lana vergine pettinata) per i mesi autunnali e invernali.