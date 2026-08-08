Maxi incidente sulla A14 tra Faenza e Forlì, morta una donna di 67 anni e 10 feriti: due sono bambini

Lo schianto ha coinvolto cinque auto. Due persone sono state ricoverate in gravi condizioni

Una donna di 67 anni è morta e altre 10 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, in un maxi incidente stradale che ha coinvolto cinque auto sulla A14, poco dopo il casello di Faenza, in direzione sud. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14, all’altezza del chilometro 66. Il tratto tra Faenza e Forlì è stato chiuso fino alle 16 per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Chi sono i feriti

Tra i feriti ci sono due persone ricoverate in gravi condizioni al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena, una donna di 66 anni e un uomo di 68. Nello stesso ospedale è stato trasportato anche un uomo di 67 anni. Altri sette feriti sono stati accompagnati all’ospedale Morgagni di Forlì. Si tratta di tre uomini di 66, 54 e 42 anni, due donne di 34 e 45 anni e due bambini di 2 e 4 anni, questi ultimi con lesioni di lieve entità.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, la Polizia Stradale, i mezzi meccanici e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. I pompieri hanno estratto alcune delle persone rimaste coinvolte dalle vetture e hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi. Durante la chiusura del tratto autostradale, il personale di Autostrade per l’Italia ha inoltre distribuito acqua agli automobilisti rimasti in coda.