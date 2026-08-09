I Moretti stanno per riaprire i due locali a Lens e Crans-Montana

Una petizione di 50mila firme aveva chiesto lo stop anche per gli altri due locali della coppia del rogo a Le Constellation. Ma i lavori sulle due strutture sono già alle fasi finali

Non solo una videocall con gli agenti del commissariato al posto dell’obbligo di firma. Ora i coniugi Jacques e Jessica Moretti, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, stanno per riaprire due locali. A Lens, piccolo centro abitato poco distante da Crans-Montana, le attività non si sono fermate. Nel ristorante «Le Vieux Chalet», di proprietà, si lavora a pieno ritmo: si sistemano gli infissi, si pittura, si intonaca. Il locale, così come «Le Senso» — l’altro disco-bar della coppia a Crans —, sarebbe pronto per essere dato in gestione.

La petizione popolare e la difesa dei legali

Mentre circa 50.000 cittadini hanno sottoscritto una petizione giudicando «indecente» la ripartenza di queste attività commerciali, la difesa dei Moretti tira dritto. Gli avvocati della coppia (Patrick Michod, Yael Hayat e Nicolas Meyer) ripetono un unico mantra: senza riapertura si rischia il fallimento, un evento che farebbe andare perduti anche i beni eventualmente destinati al risarcimento delle vittime. Proprio per accelerare i tempi di ripresa, lo stesso Jacques Moretti è stato immortalato lo scorso 9 aprile dalle telecamere della trasmissione Porta a Porta mentre lavorava in tuta da operaio su un ponteggio del Vieux Chalet.