Ultime notizie Caldo recordGiuseppe ConteImmigrazioneIranMalta
ATTUALITÀCataniaGiovaniInchiesteMessinaSiciliaViolenza sessuale

Catania, adesca un 13enne e abusa di lui: arrestato un 36enne. Le frasi sul calcio per convincerlo a salire in auto e i precedenti

10 Agosto 2026 - 17:13 Chiara Pancari
polizia
polizia
L'uomo aveva precedenti per reati sessuali contro minori. Pochi giorni dopo un altro episodio con lo stesso modus operandi ha fatto scattare una seconda denuncia
Google Preferred Site

Un uomo di 36 anni, residente in provincia di Messina, è stato arrestato e portato nel carcere di Piazza Lanza, a Catania, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale, con l’accusa di atti sessuali con minorenne. L’indagine è partita dalla denuncia dei genitori di un ragazzo di 13 anni. Decisive le telecamere che hanno permesso di risalire alla targa e poi all’identità del conducente.

L’incontro in piazza

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato Borgo Ognina (CT), il ragazzo è stato avvicinato in piazza Abramo Lincoln da un uomo che si è presentato con un nome falso. Dopo aver iniziato a parlare di calcio e aver verificato che il 13enne fosse solo, l’uomo lo avrebbe convinto a salire sulla sua auto. Il 36enne lo avrebbe quindi portato in una strada isolata nella zona di Vulcania, dove, secondo l’accusa, si sarebbe verificata la violenza.

Le telecamere e il secondo episodio

Le immagini delle telecamere presenti nella zona hanno permesso agli investigatori di ricostruire gli spostamenti dell’auto, risalendo prima alla targa e poi all’identità del conducente. Dagli accertamenti è emerso inoltre che l’uomo aveva precedenti per reati sessuali contro minori: andava infatti in giro per la città in cerca di altre vittime. Pochi giorni dopo il primo episodio, secondo gli investigatori, avrebbe tentato di avvicinare un altro ragazzino con modalità simili, che però è riuscito a fuggire e a raccontare quanto accaduto ai genitori, che hanno presentato una seconda denuncia.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Valtellina, rifugio a 3.609 metri costretto a chiudere per il caldo. Il gestore: «Mai successo in 30 anni»

2.

Allerta meteo in otto regioni per temporali: quali sono le città a rischio e quanto dura

3.

Lampedusa, sub travolto dalle eliche di un gommone: muore il regista 29enne Cristiano Giamporcaro

4.

Tragedia al lago di Barcis, si tuffa dal pontile e muore: la vittima era un militare americano di 24 anni

5.

Il «batterio mangiacarne» trovato nello Stretto di Messina: cos’è il Vibrio vulnificus, i rischi e come evitarlo

leggi anche
Violenza sulle donne
ATTUALITÀ

Tenta di strangolare la compagna davanti alle amiche: l’orrore in videochiamata e l’allarme al 112. Come l’hanno salvata

Di Giovanni Ruggiero
salmo ricoverato ospedale catania
CULTURA & SPETTACOLO

Salmo ricoverato in ospedale a Catania: l’annuncio dopo la bufera sul tumore alla pelle e le creme solari

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Le due attività vulcaniche sull’Etna e sullo Stromboli

Di Olga Colombano