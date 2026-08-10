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Cosenza, muore dopo un pestaggio in discoteca: chi era il 34enne Antonio Perrotta

10 Agosto 2026 - 10:29 Ygnazia Cigna
La rissa scoppiata a Sangineto. La vittima lavorava come buttafuori nel locale ed era riuscita inizialmente a tornare a casa
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È morto in ospedale a Cosenza il 34enne Antonio Perrotta, originario di Fuscaldo, rimasto gravemente ferito al termine di una rissa scoppiata all’esterno di una discoteca di Sangineto, nel Cosentino. L’uomo lavorava come addetto alla sicurezza del locale e nella notte tra sabato e domenica era stato coinvolto in un pestaggio, mentre era in servizio. Dopo lo scontro era riuscito a tornare a casa, ma nelle ore successive ha accusato diversi malori, fino a rendere necessario il ricovero.

Il trasferimento in ospedale

Trasportato inizialmente all’ospedale di Cetraro, Perrotta è stato successivamente trasferito a Cosenza e ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi e, nonostante le cure, è deceduto. Il 34enne lascia la compagna e un figlio di pochi mesi. La dinamica di quanto accaduto è ora al centro degli accertamenti degli investigatori.

Le indagini

Sul caso stanno lavorando la Squadra mobile di Cosenza e i carabinieri della Compagnia di Paola, coordinati dalla Procura della Repubblica di Paola. Le indagini sono condotte sotto la supervisione del pm di turno e del procuratore capo Domenico Fiordalisi e dovranno ricostruire le fasi della rissa, chiarendo cosa sia accaduto al termine del pestaggio e individuando eventuali responsabilità. Sono, inoltre, in corso verifiche di natura amministrativa sulle persone che lavoravano nella discoteca.

Il sindaco: «Sgomento e dolore»

«Esprimo sgomento di fronte ad una morte così incomprensibile, inaccettabile, avvenuta in un modo privo di ogni motivo e di ogni senso, le parole sembrano non bastare. Una giovane vita spezzata dalla violenza lascia una ferita profonda non soltanto nei suoi cari, ma nell’intera comunità, oggi unita nel dolore e nell’incredulità», afferma in una nota il sindaco di Fuscaldo, Giaccomo Middea.

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