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Si ribalta furgone di braccianti nel Foggiano, un morto e otto feriti: stavano tornando dai campi

09 Agosto 2026 - 17:16 Ygnazia Cigna
ambulanza 18enne investito
ambulanza 18enne investito
Il gruppo di lavoratori stava rientrando dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. I feriti sono stati portati in ospedale. Uno è grave
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Grave incidente stradale a Montesecco, nelle campagne di Serracapriola, in provincia di Foggia. Un bracciante di origine straniera è morto e altre otto persone sono rimaste ferite nell’impatto. Il gruppo viaggiava a bordo di un furgone che, per cause ancora da chiarire, è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato. Per uno dei nove uomini non c’è stato nulla da fare perché è morto sul colpo. Tra i feriti, uno sarebbe in condizioni più gravi.

Il viaggio di ritorno dopo lavoro

Le persone coinvolte nell’incidente sono tutte lavoratori agricoli. Secondo le prime informazioni, stavano tornando nel Foggiano dopo aver trascorso la giornata nelle campagne del vicino Molise. Gli otto feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Le cause e l’esatta dinamica del ribaltamento sono ancora in fase di accertamento.

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