Antonio Perrotta morto dopo il pestaggio in discoteca, fermati due fratelli. Le lacrime della madre: «Me lo hanno ammazzato»

I due sospettati, individuati dalle telecamere di videosorveglianza a Belvedere Marittimo, sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Disposta la chiusura per 15 giorni della discoteca dove è iniziata la lite

Ci sono due fermati per la morte di Antonio Perrotta, il bodyguard di 34 anni di Fuscaldo deceduto dopo un violento pestaggio avvenuto all’esterno di una discoteca a Sangineto, in provincia di Cosenza. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Paola al termine delle indagini condotte in sinergia dalla Squadra Mobile di Cosenza, dal Commissariato di Diamante e dai Carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. I due uomini sottoposti a fermo sono fratelli, originari della zona ma residenti all’estero, soliti rientrare periodicamente nel paese natio. Sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine a Belvedere Marittimo grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte tra i presenti. La posizione dei due è ora al vaglio del procuratore della Repubblica di Paola, Domenico Fiordalisi, nell’ambito di un fascicolo aperto per omicidio aggravato dai futili motivi.

La ricostruzione dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia ha preso il via nella notte tra l’8 e il 9 agosto 2026. All’interno del locale sarebbe scoppiata una prima discussione per futili motivi tra la vittima e i due uomini. Lo scontro si è poi spostato all’esterno della discoteca, degenerando in un brutale pestaggio. Perrotta, che lavorava come addetto alla sicurezza ed era diventato padre da pochi mesi, era riuscito inizialmente a rientrare a casa dopo l’aggressione, ma le sue condizioni sono successivamente precipitate fino al decesso avvenuto all’ospedale di Cosenza.

Il dolore della famiglia e lo stop al locale

I familiari della vittima chiedono risposte immediate agli inquirenti. «Quello che è successo è una cosa brutta, chiediamo solo giustizia», ha affermato il fratello di Antonio ai microfoni del Tg1. Straziante l’appello della madre: «Si faccia giustizia, me lo hanno ammazzato». Sul piano della sicurezza e dell’ordine pubblico, il questore di Cosenza, Antonio Borelli, ha firmato un provvedimento di sospensione per 15 giorni della licenza della discoteca di Sangineto. La decisione è maturata a seguito delle relazioni di polizia e carabinieri, che hanno evidenziato la gravità dei disordini culminati nella morte del 34enne.