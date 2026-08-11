«Accusati di speculare sulla morte del piccolo Domenico»: Borrelli e l’avvocato Petruzzi denunciano un medico per diffamazione

Al centro dell'atto depositato contro il dottor Angelo Bianco ci sono diversi post pubblicati su Facebook riguardanti i casi del bimbo deceduto al Monaldi e di Francesca Tucci. I querelanti accusano il professionista di un'azione denigratoria volta a colpire la loro immagine professionale e pubblica

Una denuncia per diffamazione è stata depositata presso la Procura della Repubblica di Napoli nei confronti del medico Angelo Bianco. A presentare l’atto sono l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto per un trapianto di cuore sbagliato all’ospedale Monaldi di Napoli, e il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, assistiti dall’avvocato Angelo Riccio. Ad aver spinto i due a sporgere denuncia ci sarebbero alcuni post pubblicati dal dottore sui social ritenuti offensivi e lesivi dell’immagine dei querelanti.

Le accuse e le frasi finite al vaglio dei pm

Al centro della vicenda ci sono diversi interventi pubblicati su Facebook dal Angelo Bianco. Nella querela si fa riferimento esplicito a «una attenta e costante campagna denigratoria» condotta dal medico, il quale avrebbe utilizzato «in più occasioni» varie «espressioni offensive, che hanno raggiunto una platea di destinatari vastissima, composta da soggetti già a conoscenza delle loro identità ha amplificato in modo esponenziale il pregiudizio arrecato all’immagine di ciascuno dei querelanti».

Nell’atto depositato dagli avvocati si sottolinea come l’utilizzo reiterato di termini e affermazioni quali «calunnie», «menzogne», «livore mediatico», «speculano sul dolore», «fa a cazzotti con l’etica professionale» e «interessata solo alla parcella e al voto» certifichi «in modo univoco la piena consapevolezza dell’offensività dei contenuti pubblicati».

Il caso di Domenico Caliendo e di Francesca Tucci

I messaggi social ritenuti lesivi della reputazione dei querelanti sono stati diffusi a margine del dibattito e delle vicende giudiziarie sorte attorno alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo. In particolare, le prese di posizione del medico si inseriscono nel solco delle inchieste sulla morte del bambino di quasi due anni e mezzo deceduto all’ospedale Monaldi il 21 febbraio 2026 in seguito alle complicanze di un trapianto di cuore fallito, e sul decesso di Francesca Tucci, la 24enne scomparsa lo scorso 3 luglio in terapia intensiva dopo un intervento chirurgico in intramoenia eseguito all’ospedale Cardarelli. Casi su cui sia Petruzzi sia Borrelli sono intervenuti pubblicamente e che ora vedono la Procura chiamata a esprimersi anche sulla regolarità dello scontro via social.