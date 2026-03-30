Domenico Caliendo, altri tre bambini morti al Monaldi: «Erano tutti pazienti di Oppido». Chiesti 10 milioni di risarcimento

Lo ha detto all'Ansa l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo. Uno dei tre piccoli pazienti aveva subito un trapianto, come Domenico

Sono pronte altre tre richieste di risarcimento all’ospedale Monaldi di Napoli, dove il 21 febbraio è deceduto il piccolo Domenico Caliendo, «per circa 10 milioni di euro». Lo ha detto all’Ansa l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Marcolino. Le richieste «di componimento bonario» saranno formulate, spiega, «in relazione alla morte di altri tre bimbi verificatesi al Monaldi, uno dei quali sottoposto a trapianto di cuore, determinate da un’infezione da batterio nosocomiale». A inizio marzo l’avvocato Petruzzi ha rivolto all’ospedale, dove è morto Domenico, una analoga richiesta da tre milioni.

Il legale: «Erano tutti pazienti di Guido Oppido»

I tre bambini morti, per i quali il legale presenterà le richieste di risarcimento, erano tutti pazienti del cardiochirurgo Guido Oppido, finito sotto inchiesta per il fallito trapianto di cuore su Domenico del 23 dicembre scorso. Uno dei tre piccoli pazienti aveva subito un trapianto, come Domenico: si tratta di una bimba, nata il 29 settembre 2020, trapiantata il 26 agosto 2021 e deceduta il 28 marzo 2023. Poi c’è un’altra neonata, morta il 24 aprile 2021, sottoposta a un intervento di cardiochirurgia. Era nata il 16 dicembre 2020 e aveva poco più di 4 mesi. L’ultimo bimbo, anche lui sottoposto a un intervento di cardiochirurgia, era nato il 6 settembre 2021 e deceduto il 23 agosto 2022, qualche giorno dopo essere stato trasferito in un’altra struttura ospedaliera.

Fico: «Dimissioni vertici Monaldi? Aspettiamo esito dell’ispezione in corso»

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, incalzato sulle dimissioni dei vertici dell’ospedale di Napoli, ha fatto sapere che «C’è un’ispezione in corso e mi attengo a quella». Fico, a margine della firma del contratto di servizio per la realizzazione della linea 10 della metropolitana di Napoli, ha ricordato: «Abbiamo attivato il potere ispettivo sanitario in riferimento a una legge regionale, e credo sia la prima volta. Ciò dà un potere molto più importante a chi sta facendo l’ispezione, e in base a quello che poi scriveranno faremo le nostre determinazioni».

Foto copertina: ANSA/ CIRO FUSCO | Davanti all’ospedale Monaldi di Napoli centinaia di peluche e messaggi di giustizia per il piccolo Domenico 26 febbraio 2026