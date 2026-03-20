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Minacce a Saviano, la sentenza definitiva dopo 18 anni. Lo sfogo contro il governo sugli «attacchi vili ricevuti negli anni»

20 Marzo 2026 - 19:50 Giulia Norvegno
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Roberto Saviano in lacrime, dopo la condanna in Appello nel 2025 di Bignetti e il suo avvocato
Roberto Saviano in lacrime, dopo la condanna in Appello nel 2025 di Bignetti e il suo avvocato
La Cassazione ha riconosciuto in via definitiva la matrice mafiosa delle minacce rivolte allo scrittore e alla giornalista Rosaria Capacchione da parte di Francesco Bidognetti del clan dei Casalesi, e del suo avvocato, Michele Santonastasio. Il commento sui social dopo quasi 20 anni di processi

Ci sono voluti quasi 18 anni, ma la giustizia ha messo un punto fermo sulle minacce rivolte nel 2008 a Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi delle difese, rendendo irrevocabili le condanne: un anno e sei mesi di reclusione per il capoclan dei Casalesi Francesco Bidognetti e un anno e due mesi per l’avvocato Michele Santonastaso. Le intimidazioni furono pronunciate durante il processo d’appello Spartacus, celebrato a Napoli contro il clan dei Casalesi.

Cosa accadde nel 2008 durante il processo Spartacus

Secondo la ricostruzione emersa nel corso dei vari gradi di giudizio, Bidognetti aveva indicato Saviano e Capacchione come obiettivi attraverso il suo legale, attribuendo anche al libro Gomorra un ruolo nella sconfitta giudiziaria del clan. Un episodio che ha segnato profondamente la vita dello scrittore, costretto da allora a vivere sotto scorta permanente.

La reazione di Saviano: «Riconosciuta la minaccia mafiosa dopo 18 anni»

Saviano ha commentato la sentenza sui social: «Oggi, dopo 18 anni, è stata riconosciuta la minaccia mafiosa di cui sono stato destinatario». Lo scrittore ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per la protezione garantita in tutti questi anni, ma ha anche sottolineato il peso personale della vicenda: «Io sto già scontando da vent’anni la pena delle minacce mafiose». Già a luglio 2025, dopo la conferma delle condanne in appello a Roma, aveva usato parole dure: «Mi hanno rubato la vita».

La riflessione amara di Saviano sullo Stato e la camorra

Nonostante il verdetto definitivo, Saviano non ha alcuna intenzione di festeggiare. Amarissimo il suo commento sulla sua vita sotto scorta: «Ma lo Stato, oggi, non può dire di aver vinto, perché non è in grado di assicurarmi un futuro di libertà, libertà dal pericolo che incombe dal giorno in cui quella minaccia è stata pronunciata». E poi conclude: «Il mio pensiero va infine a tutte quelle persone che in questi anni mi hanno reso oggetto degli attacchi più vili. Molto di loro, oggi, siedono al governo».

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