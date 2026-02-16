Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
«Saviano? Non so chi sia», Marotta furioso su Inter-Juve: l’attacco dello scrittore sui «campionati falsati» e la minaccia di querela

16 Febbraio 2026 - 12:34 Bruno Gaetani
L'ad dell'Inter interviene per la prima volta sulle polemiche: «Bastoni ha sbagliato ma la gogna mediatica contro di lui è esagerata»

Si infila anche Roberto Saviano nelle polemiche arbitrali tra Inter e Juventus. L’espulsione ingiusta di Kalulu, destinatario di un cartellino rosso dopo una palese simulazione dell’interista Bastoni, ha mandato su tutte le furie il club bianconero, che se l’è presa con i vertici dell’associazione arbitri. Ma tra le migliaia di commenti comparsi sui social ce n’è uno che si distingue: quello di Saviano. «Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati», si legge in un post dello scrittore, che se la prende con Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter.

L’attacco di Saviano

Il post pubblicato da Saviano all’indomani del derby d’Italia – vinto dall’Inter per 3-2 con un gol all’ultimo minuto – è tutto uno sfogo contro il dirigente nerazzuro. «La rabbia di Chiellini, ieri sera, sembra la rabbia di chi sa come funzionano le cose con Marotta. Il campionato italiano oggi è falsato, e se pure l’Inter lo vincesse non varrebbe nulla». Lo scrittore cita le indagini della procura di Milano sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nella curva nord e il recente episodio del petardo lanciato contro Audero durante Cremonese-Inter. «Qui non si parla di Inter contro altri. Non è una questione di colori. Il problema non è il calcio, il calcio è la manifestazione del problema. Nel calcio italiano, le condizioni normali sembrano l’eccezione. E finché sarà così, ogni vittoria sarà accompagnata da un’ombra», insiste Saviano.

La risposta di Marotta: «Non so chi sia»

A rispondere allo sfogo social di Saviano è lo stesso Marotta, intervenuto in conferenza stampa prima dell’Assemblea della Lega Serie A. L’ad dell’Inter rivela di non sapere chi è lo scrittore di Gomorra e di aver dato mandato ai suoi legali di seguire la vicenda. «Le dichiarazioni di Roberto Saviano? C’è dispiacere come uomo, io non so neanche chi sia, non mi conosce, non so bene che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza. Ha fatto dichiarazioni che saranno prese in considerazioni da parte degli avvocati», ha detto Marotta. A proposito delle polemiche sull’errore arbitrale di sabato, Marotta ha aggiunto: «Ci troviamo davanti a un errore di un giovane, qualcosa di ordinario, non straordinario. Ma c’è stata una presa di posizione mediatica veramente esagerata rispetto a quanto accaduto. Il giocatore in primis è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quello che è successo».

