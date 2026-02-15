Parla Rocchi dopo Inter-Juve: il rosso sbagliato, il Var non intervenuto e lo sfogo sulla sceneggiata di Bastoni: «Cercano di fregarci in tutti i modi»

L'ammissione del designatore arbitrale dopo l'espulsione dello juventino Kalulu. La decisione dopo una palese simulazione dell'interista Bastoni che ha pure esultato. La rabbia dell'ex arbitro per un fenomeno che non vede fine in Serie A

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi non ha avuto esitazioni nel riconoscere lo sbaglio dell’arbitro La Penna sulla seconda ammonizione a Kalulu, sul finale del primo tempo di Inter-Juve. Come riportato dall’ANSA, Rocchi ha dichiarato: «Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla». L’arbitro romano, ha aggiunto il designatore, «è mortificato e gli siamo vicini».

Rocchi sulla simulazione di Bastoni: «Cercano in tutti i modi di fregarci»

Nel riconoscere l’errore, Rocchi ha però voluto chiamare in causa anche l’atteggiamento dell’interista Bastoni, che è volato dopo un lieve contatto con Kalulu e non contento ha pure esultato dopo la decisione arbitrale: «Devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti i modi di fregarci».

«Dico questo – aggiunge Rocchi – anche a proposito di un campionato in cui gli allenatori non ci hanno mai aiutato, ma ci hanno messo in difficoltà. Ci dispiace molto perché noi alla fine siamo l’ultimo sfogo di tutti. Siamo ben capaci di prendere le nostre responsabilità quando facciamo un errore, nessuno prende le nostre difese. Vi dico di più, una cosa che mi dispiace è che noi siamo gli unici ad ammettere di avere sbagliato. Abbiamo una trasmissione in cui tutte le settimane mettiamo a nudo i nostri errori, li facciamo vedere a tutti. Oggi non ho ancora sentito gente dire “anche noi abbiamo sbagliato”. Mi basterebbe lo facessero il 10% delle volte che lo abbiamo fatto noi, e questo scusatemi è francamente imbarazzante. Vogliamo dire che è sempre colpa dell’arbitro di Rocchi? Benissimo. Io invece credo – conclude il designatore – che qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza. Per essere chiari, mi riferisco a chi va in campo ed ha certi atteggiamenti».

Perché il Var non è intervenuto sull’espulsione di Kalulu: cosa dice il protocollo

Il motivo per cui Chiffi, al Var, non ha potuto correggere la decisione di La Penna è nel regolamento attuale: il protocollo consente l’intervento della tecnologia solo in caso di rosso diretto, gol, rigori o scambi di persona, ma non per le doppie ammonizioni. Una lacuna già individuata e in fase di revisione, con la modifica prevista per i prossimi Mondiali che estenderà il Var anche ai casi di doppio giallo.