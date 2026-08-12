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Ucciso a 21 anni nel centro di Cutro, fermato un 28enne: si indaga sul movente

12 Agosto 2026 - 11:05 Olga Colombano
Il giovane, di nazionalità bulgara, lavorava in un ristorante del paese. Gli investigatori hanno già identificato il presunto responsabile e tra le ipotesi c'è un movente sentimentale
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Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nel centro di Cutro, un piccolo centro abitato in provincia di Crotone. Il giovane, che lavorava in un ristorante della zona, sarebbe morto sul colpo. A sparare sarebbe stato un ragazzo di 28 anni che, dopo l’omicidio, è stato ritrovato dai Carabinieri mentre scappava. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella di un possibile movente legato a una relazione sentimentale.

L’omicidio in pieno centro città

Secondo quanto riporta Il Crotonese, la sparatoria è avvenuta in una traversa di via Risorgimento, la strada centrale che conduce al convento del Santissimo Crocifisso. Il 21enne sarebbe stato colpito da almeno un colpo d’arma da fuoco e sarebbe morto poco dopo mentre l’aggressore si sarebbe allontanato dalla zona, facendo perdere le proprie tracce.

Le prime indagini

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri del Comando provinciale di Crotone, guidati dal procuratore Domenico Guarascio. I militari stanno ora interrogando le persone che potrebbero aver assistito alla sparatoria o che potrebbero fornire informazioni utili a ricostruire l’accaduto. Il 28enne, messo sotto fermo dai Carabinieri, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tra gli elementi che gli inquirenti stanno valutando c’è anche la possibilità che alla base del delitto ci siano motivi di natura passionale o sentimentale.

Chi era la vittima

Il giovane era conosciuto nella comunità locale, dove viveva da diversi anni e aveva costruito a Cutro la propria. La sua morte ha colpito una comunità che lo conosceva per via del suo lavoro come cameriere in un famoso ristorante della zona.

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