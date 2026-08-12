«Ha urlato: “Vi uccido tutti”»: perché l’uomo che ha investito i ciclisti a Lanzo Torinese resta ai domiciliari

La decisione della Gip di Ivrea. La testimonianza di uno dei feriti ai sanitari

Ha urlato «vi uccido tutti» prima di investire i sei ciclisti lo scorso 8 agosto a Lanzo Torinese. Per questo Giuseppe Campagna, 73enne di Coassolo, rimarrà agli arresti domiciliari dopo l’udienza davanti alla giudice per le indagini preliminari di Ivrea Lucrezia Natta. A raccontarlo è stato uno dei quattro feriti ai sanitari: la frase è poi finita agli atti dell’indagine dei carabinieri.

Gli arresti domiciliari

L’ex artigiano edile è incensurato: ha un precedente penale lontano nel tempo per un reato depenalizzato. Ma la giudice, nel confermare la misura degli arresti domiciliari, riporta comunque due episodi, per i quali non conosce lo stato dei relativi procedimenti. Nel 2013 avrebbe minacciato e picchiato un muratore che svolgeva lavori in casa sua. Nel 2022 invece avrebbe percosso un automobilista con cui avrebbe avuto un diverbio. Sulla vicenda Campagna ha negato il contatto fisico, ammettendo solo la lite).

Per la Gip l’indagato ha dimostrato di avere difficoltà ad autocontrollarsi, dimostrando di agire in modo grave, pericoloso e sproporzionato rispetto alle comuni situazioni di micro-conflittualità tra individui che si vivono ogni giorno. Il fatto che dica di non ricordare bene quanto successo – secondo la gip – rende peggiore il rischio di recidiva, dato che che pare non avere piena consapevolezza delle proprie azioni.

La consulenza psichiatrica

L’avvocato Tommaso Servetto, che insieme al collega Paolo Pavarini assiste Campagna, annuncia una consulenza psichiatrica. «Il mio assistito continua a sostenere che si è trattato di un gesto assolutamente inconsapevole», sostiene il legale. Campagna ha investito per due volte il gruppo di ciclisti dopo una lite e un gestaccio di uno di loro. «Lui dice che è come se l’auto andasse da sola, che non era in grado di far nulla. Quando si è accorto, poi, li ha investiti, è andato avanti. A un certo punto dice di essersi svegliato, ha girato indietro per vedere cosa era successo e lì ha trovato quella situazione. Certamente siamo di fronte a un gesto inconsapevole, involontario, non c’era nessuna volontà di investire», aggiunge. Nell’ottica della difesa, una consulenza psichiatrica potrebbe essere utile a spiegare l’accaduto.