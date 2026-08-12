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Stromboli, mangia tonno al ristorante e finisce in ospedale

12 Agosto 2026 - 11:28 Olga Colombano
L'avvocato palermitano è stato poi trasferito in elisoccorso a Messina per una grave intossicazione alimentare
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Un avvocato palermitano di 40 anni è finito in ospedale dopo aver mangiato del tonno in un ristorante di Stromboli. I sintomi sono comparsi rapidamente e nelle ore successive le sue condizioni sono peggiorate, con episodi di vomito e diarrea accompagnati da una febbre sempre più alta. Quando i sintomi hanno continuato a peggiorare senza migliorare nonostante i primi tentativi di cura, l’uomo ha deciso di andare in ospedale.

Il trasferimento in elisoccorso a Messina

Una volta arrivato in ospedale, i medici avrebbero riscontrato una grave intossicazione alimentare, rendendo necessario il trasferimento in una struttura più attrezzata. Il 40 enne è stato quindi trasportato in elisoccorso da Stromboli fino all’ospedale di Messina. Al momento, si sta cercando di capire cosa abbia provocato l’intossicazione e se esista effettivamente un collegamento con il tonno consumato durante la cena.

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