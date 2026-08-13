Ultime notizie Caldo recordColombiaEclissiImmigrazioneSigfrido Ranucci
ATTUALITÀCaldo recordLatinaLazio

Cisterna, marito e moglie trovati morti nello stesso giorno mentre lavoravano nei loro terreni

13 Agosto 2026 - 10:32 Olga Colombano
La coppia era nel proprio terreno quando la donna si sarebbe sentita male. Il marito potrebbe aver avuto un malore poco dopo.
Google Preferred Site

Una coppia, lui di 89 anni e lei di 83, è stata trovata morta nello stesso giorno nelle campagne di Cisterna di Latina, nell’Agro Pontino. I due erano usciti, come facevano abitualmente, per occuparsi del terreno e delle galline, ma qualcosa è andato storto durante le ore più calde della giornata. A trovare i corpi sono stati alcuni familiari, preoccupati perché non riuscivano più a mettersi in contatto con loro. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il medico legale, ma i primi accertamenti hanno escluso che si trattasse di un omicidio.

Il ritrovamento dei corpi senza vita

A dare l’allarme sono stati i parenti, che hanno raggiunto il terreno dopo aver provato più volte a chiamare la coppia senza ricevere risposta. Una volta arrivati, hanno trovato la Peugeot 106 con il motore ancora acceso e le portiere aperte. Danilo Bordin era sdraiato accanto all’auto, mentre a poca distanza, sotto un albero, è stato trovato il corpo della moglie, Vanda Pegorin.

La ricostruzione dell’accaduto

L’accaduto potrebbe essere legato alle temperature estreme degli ultimi giorni. Come raccontano i familiari al Messaggero, Danilo e Vanda erano soliti trascorrere parte della giornata nel loro terreno per dare da mangiare alle galline, occuparsi della vigna e degli altri campi. Anche martedì erano andati lì, ma intorno all’ora di pranzo le temperature avevano raggiunto quasi i 40 gradi e Vanda avrebbe iniziato a sentirsi male. Il marito l’avrebbe quindi accompagnata sotto un albero per farla riposare all’ombra. Nel frattempo avrebbe continuato a occuparsi del terreno, prima di accendere l’auto per permettere alla moglie di rinfrescarsi nell’abitacolo. Quando però è tornato a chiamarla, Vanda non avrebbe risposto. A quel punto Danilo potrebbe essere stato colto da un malore, forse un infarto, accasciandosi vicino alla macchina. Al momento si tratta soltanto di una ricostruzione. Saranno gli accertamenti medico-legali e l’autopsia a stabilire con certezza le cause della morte dei due anziani.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Report, Ranucci verso la sospensione (e la pensione?). I nomi per la conduzione

2.

Ilaria Cucchi e il matrimonio con Fabio Anselmo: «Mi sono innamorata il giorno della prima sentenza»

3.

Ranucci e i martiri civili. Da Moro a Borsellino, il post mentre l’amico Lavitola è interrogato: «Muoiono tutti allo stesso modo»

4.

La figlia prende a calci l’auto in sosta: i genitori picchiano la proprietaria

5.

Strappano il neonato dalle braccia della madre ancora in ospedale, la fuga dei nonni finisce in autostrada