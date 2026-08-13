Cisterna, marito e moglie trovati morti nello stesso giorno mentre lavoravano nei loro terreni

La coppia era nel proprio terreno quando la donna si sarebbe sentita male. Il marito potrebbe aver avuto un malore poco dopo.

Una coppia, lui di 89 anni e lei di 83, è stata trovata morta nello stesso giorno nelle campagne di Cisterna di Latina, nell’Agro Pontino. I due erano usciti, come facevano abitualmente, per occuparsi del terreno e delle galline, ma qualcosa è andato storto durante le ore più calde della giornata. A trovare i corpi sono stati alcuni familiari, preoccupati perché non riuscivano più a mettersi in contatto con loro. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il medico legale, ma i primi accertamenti hanno escluso che si trattasse di un omicidio.

Il ritrovamento dei corpi senza vita

A dare l’allarme sono stati i parenti, che hanno raggiunto il terreno dopo aver provato più volte a chiamare la coppia senza ricevere risposta. Una volta arrivati, hanno trovato la Peugeot 106 con il motore ancora acceso e le portiere aperte. Danilo Bordin era sdraiato accanto all’auto, mentre a poca distanza, sotto un albero, è stato trovato il corpo della moglie, Vanda Pegorin.

La ricostruzione dell’accaduto

L’accaduto potrebbe essere legato alle temperature estreme degli ultimi giorni. Come raccontano i familiari al Messaggero, Danilo e Vanda erano soliti trascorrere parte della giornata nel loro terreno per dare da mangiare alle galline, occuparsi della vigna e degli altri campi. Anche martedì erano andati lì, ma intorno all’ora di pranzo le temperature avevano raggiunto quasi i 40 gradi e Vanda avrebbe iniziato a sentirsi male. Il marito l’avrebbe quindi accompagnata sotto un albero per farla riposare all’ombra. Nel frattempo avrebbe continuato a occuparsi del terreno, prima di accendere l’auto per permettere alla moglie di rinfrescarsi nell’abitacolo. Quando però è tornato a chiamarla, Vanda non avrebbe risposto. A quel punto Danilo potrebbe essere stato colto da un malore, forse un infarto, accasciandosi vicino alla macchina. Al momento si tratta soltanto di una ricostruzione. Saranno gli accertamenti medico-legali e l’autopsia a stabilire con certezza le cause della morte dei due anziani.