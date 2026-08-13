Mongrassano, spara all’ex compagna e poi tenta di suicidarsi: entrambi in ospedale

L'uomo, 30 anni, avrebbe incontrato la ex per provare a ricucire il rapporto. Dopo il rifiuto della donna sarebbe esplosa la lite, poi gli spari.

È successo a Mongrassano, nel cosentino, dove dopo una discussione un uomo di 30 anni ha sparato alla sua ex compagna anche lei trentenne. L’uomo avrebbe poi provato a togliersi la vita con la stessa pistola con cui aveva sparato alla ex fidanzata. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Cosenza. Sul caso indagano i Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione l’accaduto.

L’incontro per provare a riallacciare i rapporti

Secondo le prime ricostruzioni, i due avevano vissuto insieme in Germania prima di separarsi. Dopo la fine della relazione, la donna era tornata in Calabria e l’uomo l’aveva raggiunta nella giornata di ieri, con l’intenzione di provare a ricucire il rapporto. L’incontro, però, sarebbe presto degenerato in una discussione. La donna avrebbe rifiutato il tentativo di riavvicinamento e, al termine del litigio, il trentenne avrebbe estratto una pistola per spararle. Subito dopo avrebbe utilizzato la stessa arma per tentare di togliersi la vita.