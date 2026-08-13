Entrano in un palazzo per occuparlo, ma era una caserma dei carabinieri: denunciati

Sono entrati di notte nell'edificio del Noe di Udine pensando fosse abbandonato, ma sono stati scoperti dal personale e denunciati

Entrano in un palazzo per occuparlo nella notte, ma una volta entrati si rendono conto che si tratta di una caserma dei Carabinieri. È successo a Udine, dove due uomini di 32 e 22 anni, entrambi senza fissa dimora, si sono introdotti in un edificio per passarci la notte pensando fosse abbandonato. Alcuni membri del personale hanno però scoperto i due uomini e gli hanno denunciati per invasione di edificio.

L’ingresso nella caserma del Noe

L’episodio è avvenuto qualche giorno fa in viale XXIII Marzo, a Udine. Secondo quanto ricostruito, i due uomini avrebbero approfittato di una porta rimasta aperta per entrare nel palazzo, convinti che fosse abbandonato. I due avrebbero quindi trovato una stanza nella quale trascorrere la notte, senza rendersi conto di trovarsi all’interno di una caserma. Solo una volta scoperti si sarebbero accorti di essere entrati in una struttura in uso ai Carabinieri del Noe, il Nucleo operativo ecologico, un reparto specializzato nei reati contro l’ambiente e l’inquinamento.

La scoperta del personale

La loro presenza non è però passata inosservata. Mentre si stavano sistemando per la notte, sono stati notati dal personale dei Carabinieri che era in abiti civili e che ha immediatamente chiesto l’intervento dei colleghi della Stazione dei Carabinieri di Udine Est. Una volta arrivati sul posto, i Carabinieri hanno identificato i due uomini e ricostruito le modalità con cui erano riusciti a entrare nell’edificio. I due uomini sono stati così denunciati per invasione di terreni o edifici e proposti per il foglio di via obbligatorio dal Comune di Udine, un provvedimento con cui il Questore può ordinare a una persona ritenuta socialmente pericolosa di lasciare il territorio comunale e di non ritornarci per un determinato periodo.

In copertina: foto da Google Maps della sede del Noe, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, in viale XXIII Marzo a Udine.