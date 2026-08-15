L’aeroporto di Catania riapre? L’Ingv riporta a rossa l’allerta sull’Etna. L’incognita del vento e la possibile ripresa dei voli: stop almeno fino alle 15

L'allerta per i voli era passata da rossa ad arancione, dopo un calo dell'attività del vulcano. Una tregua ferragostana durata poche ore: l'Ingv ha riportato l'avviso Vona al livello massimo, con l'attività dell'Etna che si è spostata al cratere di Nord-Est

L’aeroporto Fontanarossa di Catania resta chiuso almeno fino alle 15 di Ferragosto, come già annunciato ieri dalla Sac, la società che gestisce l’aeroporto. Nelle ultime ore era cresciuta l’ipotesi di un anticipo della ripresa dei voli, come riportato da Repubblica che citava fonti dello scalo. Una previsione legata al calo dell’attività vulcanica dell’Etna e alla minore quantità di cenere che il vulcano sta rilasciando in queste ore. Il traffico aereo potrebbe quindi riprendere gradualmente dal pomeriggio, tornando alla normalità man mano che la situazione si stabilizza, sempre che il vento sia favorevole e torni a calare l’allerta dell’Ingv.

Cosa succede sull’Etna oggi: scende il livello di allerta e risale in poche ore

Con il passaggio dello stato di allerta da rossa ad arancione, era stata disposta anche la riapertura immediata del settore C1, una delle aree dello spazio aereo più sensibili alle ricadute di cenere vulcanica. Il miglioramento della situazione al suolo va di pari passo con quanto osservato dai vulcanologi, che parlano di un’attività in progressivo affievolimento. Nell’ultimo avviso però, l’Ingv ha riportato l’allerta su rosso.

Cosa dice l’Ingv sull’attività esplosiva del vulcano

L’Ingv di Catania, che nel suo ultimo avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), ha declassato il livello da rosso ad arancione. Secondo l’istituto, era «in diminuzione l’attività esplosiva» sull’Etna, che continua a produrre una «debole emissione di cenere vulcanica» destinata a ricadere nell’area sommitale, senza però generare «alcuna nube eruttiva». Anche il tremore vulcanico, l’indicatore che misura l’energia interna del vulcano, è sceso da valori alti a normali: un segnale che, spiega sempre l’Ingv, potrebbe indicare una fase di tregua oppure l’avvicinarsi della fine dell’ultimo episodio eruttivo del vulcano attivo più alto d’Europa.

La ripresa dell’attività dell’Etna

L’attività del vulcano questa volta si sarebbe spostata dal cratere Voragine a quello di Nord-Est con l’emissione di un’alta nube eruttiva, sospinta dal vento in direzione Sud-Sud-Est . E’ quanto si legge in un nuovo avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’Ingv di Catania, che è salito al massimo livello passando da arancione a rosso. Il tremore vulcanico, che segnala la quantità di ‘energia interna’ dell’Etna, che era precipitato a valori bassi, è nettamente in risalita.