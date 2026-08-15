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Anziano uccide la moglie nel beneventano e poi tenta di togliersi la vita

15 Agosto 2026 - 17:45 Stefania Carboni
femminicidio benevento
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L'uomo, 75 anni, è all'ospedale di Benevento. Ha agito contro la donna accoltellandola nella villetta di famiglia a Sant'Angelo a Cupolo
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Faustino Cardillo, di 75 anni, ha ucciso la moglie Maria d’Alessandro, in una villetta a S. Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. L’uomo ha colpito la donna, sua coetanea, con un’arma da taglio, tentando poi di togliersi la vita.

Il killer in gravi condizioni all’ospedale di Benevento

Il 75enne, secondo quanto si apprende, avrebbe agito al termine di una discussione. A nulla sono valsi i soccorsi per la vittima mentre l’uomo, con delle ferite ai polsi, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Benevento. Sul caso le indagini sono affidate alla guida della pm Maria Colucci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il corpo della signora è stato trasferito presso l’ospedale San Pio di Benevento in attesa degli esami autoptici che saranno eseguiti dal medico legale Emilio D’Oro

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