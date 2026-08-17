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La Russa: Centrodestra vince anche senza Vannacci, ha i numeri per battere la sinistra – Il video

17 Agosto 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Catania, 16 agosto 2026 "Quindi calma e sangue freddo sulle sulle previsioni. Il generale Vannacci… non siamo noi che non l'abbiamo voluto nel centrodestra. Lui era il vicepresidente della Lega, ha deciso di uscire dal centrodestra, ha deciso di fare un suo partito votando in numerose occasioni assieme alla sinistra, facendo sperare la sinistra, sperare, eh!, che grazie a lui possa battere un centrodestra, perché non aveva nessuna speranza." Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa a 'Bar Italia' a Ragalna (CT), un tour ideato da Fratelli d’Italia. Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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