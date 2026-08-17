Oltre 1500 droni e 62 razzi russi sull'Ucraina in una settimana – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 17 agosto 2026 Nuova ondata di attacchi russi sulla capitale e su diverse regioni dell'Ucraina, dove si registrano vittime e feriti a causa di raid condotti con droni e missili balistici. A Kiev e nella sua regione si contano sei feriti, mentre a Kryvyi Rih due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite. Un'ulteriore vittima si registra a Sumy. Colpite anche Kremenchuk e varie infrastrutture civili. Not for sale. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev