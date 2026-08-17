Ultime notizie BarcellonaCaldo recordSigfrido RanucciUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Oltre 1500 droni e 62 razzi russi sull'Ucraina in una settimana – Il video

17 Agosto 2026 - 14:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Kiev, 17 agosto 2026 Nuova ondata di attacchi russi sulla capitale e su diverse regioni dell'Ucraina, dove si registrano vittime e feriti a causa di raid condotti con droni e missili balistici. A Kiev e nella sua regione si contano sei feriti, mentre a Kryvyi Rih due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite. Un'ulteriore vittima si registra a Sumy. Colpite anche Kremenchuk e varie infrastrutture civili. Not for sale. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sigfrido Ranucci candidato? La tentazione nel M5s, i dubbi nel Pd e gli attacchi per lasciare Report: «Se non la smettono, lo faccio»

2.

Tensioni nella Lega, l’ex Paolo Grimoldi: «Le contestazioni? A Pontida non ci sarà neanche chi mette giù le panche, se Salvini non cambia resta solo abbandonarlo»

3.

Le primarie e il risiko di Renzi: ragiona sui nomi, ma non esclude la discesa in campo

4.

Giorgia Meloni e la stanchezza, la domanda della figlia Ginevra nell’intervista a Chi: «Perché il lavoro viene prima di me?». Cosa ha detto su Vannacci

5.

Report, La Russa: «La trasmissione va cambiata non eliminata»