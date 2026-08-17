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Piantedosi: Stop Schengen non è atto ostile contro la Spagna, legati da storici vincoli di amicizia – Il video

17 Agosto 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 15 agosto 2026 "Detto questo, io ritengo importante sottolineare però, prima di tutto, due aspetti della vicenda. Mi preme ribadire che la nostra decisione sul ripristino temporaneo ai controlli delle frontiere interne aeree e marittime non è stata una misura rivolta contro la Spagna o contro un'altra parte. È fuori discussione qualsiasi atto ostile nei confronti della Spagna, Paese a noi legato da storici vincoli di amicizia e di fratellanza." Così il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in audizione alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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