Salvini col casco da cantiere alla Stazione in costruzione del Pigneto: Opera per unire il quartiere – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 agosto 2026 "Adesso stiamo investendo 200 milioni di euro per avere, funzionante dall'inizio dell'anno prossimo, due binari merci e adesso vi portiamo 10 metri sotto terra per due binari ferroviari che collegheranno le due stazioni di Roma. Là, dove vedete quel ponte in metallo, fermata della metropolitana: ogni anno 8 milioni di pendolari, studenti e cittadini passeranno da qua, ma soprattutto, a cantieri ultimati, non ci saranno più due muri che difendono e dividono i quartieri, ma ci sarà una piazza alberata, piantumata, panchine, verde, impianti sportivi, aree per i bimbi e per i ragazzi, quindi riuniremo questi due pezzi di città. Però adesso vi portiamo sotto terra perché fra pochi mesi torneranno a passare i treni." Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in un video pubblicato sui social. Not for sale. Courtesy: Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev